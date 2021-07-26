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13:17 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

5 смарт-помощников, которые пригодятся в быту

Современная техника и разнообразные гаджеты удивляют своими возможностями.

Современная техника и разнообразные гаджеты удивляют своими возможностями. С их помощью можно выполнять множество задачи и существенно сэкономить время. Узнайте, какие приспособления уже доступны каждому. Сделайте свой дом более комфортным!

Смарт-телевизор

Такая техника занимает лидирующие позиции в списке. С ее помощью можно не только интересно провести досуг за просмотром любимых фильмов или передач, но и хранить важные файлы и находить информацию в интернете. Можно выбрать телевизор Samsung с функцией смарт прямо сейчас на Allo.ua.

Умные розетки

Смарт-розетка – идеальное решение для тех, кто постоянно забывает выключать бытовые приборы от питания. Такое приспособление позволяет отключать приборы со смартфона, а также на расстоянии регулировать яркость светильника.

Смарт-светильник

Еще одно удобное приспособление, с помощью которого яркость освещения в помещении можно регулировать со своего смартфона. Некоторые модели также реагируют на голосовые команды.

Умный чайник

Управлять таким бытовым прибором можно на большом расстоянии. К примеру, владелец имеет возможность запустить нагрев воды через смартфон уже тогда, когда направляется с работы домой.

Смарт-духовка

Такая бытовая техника станет настоящей помощницей для хозяйки. Духовка готовит блюда на 50% быстрее. Кроме того, с ее помощью можно размораживать продукты, а также готовить несколько блюд одновременно.

Все эти приспособления уже есть в продаже!

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Тэги: Смарт-телевизор
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