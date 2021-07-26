Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
Основной целью главы государства при принятии кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации.
Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении высших должностных лиц Службы безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства в понедельник, 26 июля.
Так, указом президента Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Василий Малюк освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Кроме того, уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий – с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области.
Указано, что основной целью главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующий содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.
«Никакой альтернативы реформе службы нет, и не будет. Только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятого решения», – отметил Владимир Зеленский.
Он отметил, что уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений. Государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач, добавил президент.
Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать, – подчеркнул Владимир Зеленский.
По экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд гривен. Фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.
«Конкретный результат должен быть ощутимый как на границе, так и во всех институтах государства, ответственные за чистоту экономических процессов», – резюмировал президент.
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