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04:23 27 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Чернигове массажистка свернула клиентке шею

Пострадавшая женщина скончалась в больнице. Массажистке вменяют убийство клиентки по неосторожности.

«Подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе», – сообщила прокуратура.

Пострадавшая клиентка умерла в неврологическом отделении одной из больниц города.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса.

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Тэги: убийство, массаж
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