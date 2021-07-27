Реконструкция Шулявского моста подорожала до 2 млрд

В обновленном проекте учтены «экспертные отчеты». Им переутверждаются технико-экономические параметры.

Власти Киева переутвердили проект реконструкции Шулявского путепровода, в результате чего стоимость работ существенно выросла. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает LIGA.net со ссылкой на распоряжение КГГА №1630 от 21 июля.

«Согласно документу, стоимость реконструкции путепровода выросла до 1,99 млрд гривен. В самом начале строительства она составляла 599 млн гривен. А согласно последнему проекту реконструкции от октября 2019-го ремонт моста стоил 1,05 млрд гривен. При этом указанная стоимость рассчитана по ценам конца марта 2020-го», – говорится в сообщении.

При этом завершить реконструкцию должны за восемь месяцев. В обновленном проекте учтены «экспертные отчеты». Им переутверждаются технико-экономические параметры проекта.

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