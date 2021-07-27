Витренко заявляет об убытках Нафтогаза в 100 млрд

Вместо заявленной прибыли предприятия в 12,6 миллиардов финансовое положение компании может быть намного хуже.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявляет, что из-за некорректности финансовых результатов компании в первом квартале ее убытки могут составлять до 105 млрд грн вместо прибыли в 12,6 млрд. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн», – сказал он.

Он уточнил, что речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое на момент формирования отчетности за первый квартал не давало оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за газ.

Также Витренко напомнил о долге НАК перед Укрнафтой.

Он отметил, что отчетность компании за первый квартал при предыдущем менеджменте не была должным образом проверена аудиторами, из-за чего «реальные убытки могут превращаться в «нарисованную прибыль».

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