Большинство украинцев не считает себя одним народом с русскими

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», проведен 23-25 июля. Заявление Путина не поддержали 55% опрошенных.

Респондентов попросили оценить слова Путина о том, что «русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству». Более половины участников опроса сказали, что не согласны с этим утверждением.

Тех, кто соглашается с Путиным, тоже немало – 41%. В основном это электорат «Оппозиционного платформы», партий Мураева и Шария. Среди избирателей «Батькивщины» таких 45%, «Голоса» – 40%, «Слуги народа» – 35%. В то же время избиратели «Европейской солидарности», «Свободы», «Силы и чести», «Украинской стратегии Гройсмана» категорически отвергают тезис об «одном народе».

Соглашаются с Путиным в основном жители восточных и южных областей, а также верующие Московского патриархата. Среди прихожан Православной церкви Украины таких гораздо меньше, а в Украинской греко-католической церкви вообще мало.

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