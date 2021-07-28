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12:00 28 Июля 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

В Украине объявили штормовое предупреждение

В западных, северных и центральных областях сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.

Во многих областях Украины в среду, 28 июля, ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«По данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем в Полтавской и Кировоградской областях грозы», – говорится в сообщении.

Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Тэги: Глобальное потепление, штормовое предупреждение, погодные условия
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