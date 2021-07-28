В Украине объявили штормовое предупреждение
В западных, северных и центральных областях сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.
Во многих областях Украины в среду, 28 июля, ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«По данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем в Полтавской и Кировоградской областях грозы», – говорится в сообщении.
Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
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