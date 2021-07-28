Война за «Квіти України»: активисты, чиновники и депутаты, срывая модернизацию здания, погорели на двойных стандартах

В Киеве не утихают страсти вокруг проекта модернизации фасада «Квіти України». Журналисты уличили в двойных стандартах активистов, некоторых чиновников с депутатами, которые развернули шумиху против старта ремонтных работ на объекте.

В Киеве не утихают страсти вокруг проекта модернизации фасада «Квіти України». Журналисты уличили в двойных стандартах активистов, некоторых чиновников с депутатами, которые развернули шумиху против старта ремонтных работ на объекте.

Как известно, новоявленные «защитники Киева» требуют сохранения фасадных и объемно-пространственных внутренних решений.

Однако, например, на улице Богдана Хмельницкого, 16-22 , тоже Шевченковский район, расположено здание «Киевпроекта». Оно было построено в 1981 году. Строение является одним из ярких образцов советского модернизма.

Сейчас там будет реализован крупный проект «Сити Спейс». В результате чего здание увеличится с 16 до 24 этажей. Помимо того, у него кардинально изменятся фасадные решения и назначение – постройка станет многофункциональным комплексом.

При этом митингов в его защиту почему-то никто не устраивает.

В этом контексте можно также вспомнить и здание ЦУМа на Крещатике. От прежнего строения сейчас осталась только часть фасада. А застройщик после капитального масштабного ремонта реализовал проект достройки новых верхних этажей и систему сложных подземных помещений. Нынешние критики обновления «Квітів України» либо сознательно искажают правду, либо еще не вышли из интеллектуального локдауна, о котором много заявляли представители монобольшинства.

Кроме того, по сообщениям из соцсетей стало известно, что некоторые из активистов настаивают на нарушение авторских прав архитектора, который спроектировал здание еще при СССР. Но в то же время они закрывают свои глаза на нарушение чужого права на собственность.

Уличные протесты и правовой нигилизм в Украине, к сожалению, идут вразрез с Конституцией, гарантирующей всем украинцам неприкосновенность собственности. Украина – правовое государство. А значит, права – это не гуттаперчевый механизм, гнущийся в ту сторону, в которую удобно людям, которые называют себя «активистами». Есть Конституция, законы, нормативные/регуляторные акты, разрешительная документация и согласования.

Напомним, все разрешения на модернизацию фасада здания у застройщика есть. Все они находятся в открытом доступе. Над проектом реконструкции работал коллектив института «Киевпроект». То есть у документа не один автор, а целая группа соавторов-профессионалов, которые одобрили ремонтные работы. Теперь же по взмаху чьей-то палочки все многомесячные старания хотят перечеркнуть.

СМИ уже сообщают о коррупционной заинтересованности в срыве проекта некоторых представителей фракции «Слуга народа» и отдельных членов так называемой строительной мафии столицы. Вновь всплывают герои прежних антикоррупционных расследований – застройщик Вавриш, «слуга» Гурин, министр Ткаченко и активисты-ноунеймы, за которыми тянется тень нечистоплотности. Двойные стандарты этих «господ» особенно бросаются в глаза именно сейчас, когда Киеве сегодня буквально гниют десятки строений царских времен. Почему их спасением никто из «защитников Квітів України» не занимается? Почему эти возмущенцы не пикетируют Кабмин и Фонд госимущества по проблемным промзонами? Например, на Шулявке государство не хочет разрушать цех №4 для достройки Шулявского путепровода, чтобы разгрузить одну из интенсивных транспортных артерий города. Полгектара земли с полуразрушенным зданием госчиновники оценили аж в 1 млрд грн, требуя эти деньги из бюджета Киева. Не лицемерие ли это со стороны членов провластной команды?! Или что, нет в стране (столице) более важных глобальных проблем, что все, как сговорившись, срочно занялись «Квітами України»?!

В заключение напомним, что по Конституции, нормы которой – прямого действия, Украина – правовое государство, в котором в обязательном для всех порядке применяется принцип верховенства права. Есть четкий свод законов. В нем обозначены конкретные правила и отраслевые кодексы. Именно эти основополагающие документы должны помогать обществу, чиновникам и бизнесу удержаться над пропастью беспредела.