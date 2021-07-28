Обязательная вакцинация медиков может вызвать забастовки – эксперт

Председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике подчеркнул важность просветительской работы по поводу вакцинации.

В Украине обязательная вакцинация медработников нецелесообразна, поскольку это может привести к забастовкам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федора Лапия.

«Если мы сейчас введем обязательную вакцинацию, поверите ли вы, что у нас за неделю 95% медиков согласятся? Я – нет. Это будет поводом для забастовок, главврачи скажут, что «наверху» вообще с ума сошли: что, они не должны реаниматолога или медсестру теперь пускать на работу из-за ее отказа вакцинироваться?..» – отметил он.

По словам Лапия, приоритетными мерами остается просветительская работа по поводу вакцинации.

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