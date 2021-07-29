В США прошел конкурс красоты среди пожилых женщин

В штате Техас прошел ежегодный конкурс «зрелой» красоты, участницами которого являются женщины в возрасте свыше 60 лет.

Самой старшей участнице конкурса этого года 75 лет. Цель такого соревнования – доказать, что возраст не помеха красоте.

«Женщины старшего возраста имеют тенденцию терять свой голос. Нас недооценивают, потому что мы не такие оживленные, не такие энергичные. И это – огромная ошибка», – отметили участницы, добавив, что их красота – в их морщинах.

На конкурсе не дефилируют в купальниках. Жюри выбирает лучших за особый шарм и харизму.

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