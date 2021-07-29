В трех регионах «угрожающая тенденция» COVID-19
Большинство регионов находится на уровне плато, но негативная тенденция наблюдается в Киеве, Харьковской и Луганской областях.
В трех регионах Украины наблюдается «угрожающая тенденция» заболеваемости коронавирусом, но в целом по стране нет признаков вспышки. Об этом в интервью УП заявил главный санврач Игорь Кузин.
«Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области», – сказал Кузин.
Число новых случаев коронавирусом растет в Украине несколько дней. Так за минувшие сутки впервые за длительное время было обнаружено более 800 случаев.
В качестве борьбы с распространением штамма Дельта Украина ужесточает правила въезда. В начале августа вернут ПЦР-тестирование для невакцинированных при въезде в страну. А для въезжающих из Индии и России – 14-дневную изоляцию.
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