В трех регионах «угрожающая тенденция» COVID-19

Большинство регионов находится на уровне плато, но негативная тенденция наблюдается в Киеве, Харьковской и Луганской областях.

В трех регионах Украины наблюдается «угрожающая тенденция» заболеваемости коронавирусом, но в целом по стране нет признаков вспышки. Об этом в интервью УП заявил главный санврач Игорь Кузин.

«Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области», – сказал Кузин.

Число новых случаев коронавирусом растет в Украине несколько дней. Так за минувшие сутки впервые за длительное время было обнаружено более 800 случаев.

В качестве борьбы с распространением штамма Дельта Украина ужесточает правила въезда. В начале августа вернут ПЦР-тестирование для невакцинированных при въезде в страну. А для въезжающих из Индии и России – 14-дневную изоляцию.