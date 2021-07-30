Власти обещают не допустить повышения тарифов на электроэнергию для населения

СНБО принял решение по тарифам на электроэнергию.

Президент Владимир Зеленский на заседании СНБО в пятницу, 30 июля, поставил задачу не допустить повышение тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что СНБО рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы.

«Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день восемь фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойки и еще гражданин РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», – заявил Данилов.

«Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения», – добавил он.

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