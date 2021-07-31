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01:45 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кусок свадебного торта принца Чарльза и принцессы Дианы продадут на аукционе

В июле 1981 года именно этот кусок достался Мойре Смит, которая является членом королевской семьи.

На лакомстве изображен королевский герб, окрашенный в золотой, красный, синий и серебряный цвета.

Известно, что сохранить торт Смит удалось благодаря жестяной посудине. На ней была надпись: «Обращайтесь с осторожностью – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы» и дата – 27 июля 1981 года.

Также женщина укутала изделие пищевой пленкой, что помогло сохранить покрытие торта в исключительном состоянии. Однако в 2008 году семья Смит продала торт в частную коллекцию.

Несмотря на привлекательный внешний вид торта, организаторы аукциона не рекомендуют его употреблять.

Аукцион пройдет 11 августа. Ождиается, что кондитерское изделие будет продано за 300-500 фунтов стерлингов.

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Тэги: аукцион, свадьба, принцесса Диана, торт
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