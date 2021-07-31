Британского серийного убийцу котов посадили на пять лет

В городе Брайтон и его окрестностях 54-летни Стивен Букет убил девять кошек с октября 2018 по июнь 2019 года, еще семь получили ранения.

Злоумышленник отрицал все 16 пунктов уголовного преступления и владение ножом, однако в июне его признали виновным и приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения.

Как заявили в полиции Сассекса, прорыв в охоте на убийцу кошек произошел в мае 2019 года, когда девятимесячного кота Хендрикса ударили ножом в парке. Его владельцы были дома, когда Хендрикс вернулся домой с большой ножевой раной.

Когда хозяева кота пошли по кровавым следам, то заметили камеру видеонаблюдения, установленную соседом, на кота которого также напали годом ранее. Камера зафиксировала Букета, который остановился, чтобы погладить кота, прежде чем вынуть что-то из рюкзака. Хендриксу удалось уйти с места происшествия, но впоследствии он умер от полученных травм.

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