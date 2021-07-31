Большинство американцев за обязательную вакцинации от коронавируса.
В США около 68% зарегистрированных избирателей поддерживают идею обязательной вакцинации от коронавируса.
Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Исследовательской службой Харриса, о своей решительной поддержке обязательных прививок сообщили 36% респондентов, о том, что они «так или иначе поддерживают» данную идею, заявили 19% опрошенных.
При этом за обязательную вакцинацию выступает 81% из числа участников опроса, которые уже прошли вакцинацию и 30% от числа тех, кто прививки еще не сделал.
Против обязательных прививок высказались 32% респондентов.
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