Мир в опасности из-за штамма Дельта – ВОЗ

Системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за нового штамма коронавируса, однако вакцины могут помочь.

Количество заражений COVID-19 за последние четыре недели в мире выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters.

«Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены», – сказал Гебреесус.

По данным ВОЗ, штамм Дельта был обнаружен в 132 странах и стал доминирующим в мире.

«Все вакцины, которые сейчас приняты ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых последствий и госпитализации по всем вариантам, включая штамм Дельта», – сказал ведущий эксперт ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Майк Райан.

«Мы боремся с тем же вирусом, но вирус стал более заразным и адаптированным», – сказал он.

Мария ван Керхове, технический работник ВОЗ по вопросам COVID-19, сказала, что вариант Дельта примерно на 50% активнее передается, чем другие штаммы SARS-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.

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