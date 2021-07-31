Мир в опасности из-за штамма Дельта – ВОЗ
Системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за нового штамма коронавируса, однако вакцины могут помочь.
Количество заражений COVID-19 за последние четыре недели в мире выросло на 80%. За тот же период смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, выросла на 80%. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters.
«Достижения находятся под угрозой или теряются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены», – сказал Гебреесус.
По данным ВОЗ, штамм Дельта был обнаружен в 132 странах и стал доминирующим в мире.
«Все вакцины, которые сейчас приняты ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых последствий и госпитализации по всем вариантам, включая штамм Дельта», – сказал ведущий эксперт ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Майк Райан.
«Мы боремся с тем же вирусом, но вирус стал более заразным и адаптированным», – сказал он.
Мария ван Керхове, технический работник ВОЗ по вопросам COVID-19, сказала, что вариант Дельта примерно на 50% активнее передается, чем другие штаммы SARS-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.
Новости по теме
Новая волна заболеваемости коронавирусом начнется ближе к осени, считают в ВОЗ. Это связывают с распространением штамма Дельта.
В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.