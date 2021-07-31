Регионы Турции объявлены зоной бедствия
Зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в субботу, 31 июля, объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров.
«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», – написал он в Telegram.
Как уточняет Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.
Отметим, накануне Украина отправила два самолета для тушения пожаров в Турции.
Украинцев из курортов пока эвакуировать не будут, но призывают не лететь в охваченные пожарами регионы.
Новости по теме
Турция провела буровые работы в Черном море, несмотря на попытки помешать этому с помощью санкций, угроз, шантажа и запугивания, отметил президент Эрдоган.
Масштабные пожары вспыхнули в лесных массивах вблизи отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер после того как температура поднялась выше сезонных норм.
Власти Турции в течение последних лет неоднократно запрещали проведение прайдов. До этого тысячи человек участвовали в параде.