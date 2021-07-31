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16:00 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Регионы Турции объявлены зоной бедствия

Зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в субботу, 31 июля, объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров.

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», – написал он в Telegram.

Как уточняет Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Отметим, накануне Украина отправила два самолета для тушения пожаров в Турции.

Украинцев из курортов пока эвакуировать не будут, но призывают не лететь в охваченные пожарами регионы.

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Тэги: Турция, пожары, зона бедствия
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