МИД РФ направил Киеву ноту протеста

МИД РФ требует от Киева выполнения обязательств и норм законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

МИД России направил Украине ноту протеста в связи с планами уничтожения копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в субботу, 31 июля.

«В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале Марсово поле 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», – говорится в сообщении.

Тэги: Киев, Львов, протест, мид р