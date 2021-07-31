МИД РФ направил Киеву ноту протеста
МИД РФ требует от Киева выполнения обязательств и норм законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.
МИД России направил Украине ноту протеста в связи с планами уничтожения копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в субботу, 31 июля.
«В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале Марсово поле 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.
Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», – говорится в сообщении.
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