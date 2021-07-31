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09:00 01 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турция назвала возможную причину лесных пожаров

Турецкий лидер пригрозил «предателям собственной родины» самым суровым наказанием.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в стране. По его словам, властями рассматривается версия поджога. Об этом турецкий лидер сообщил во время выступления в кризисном центре в Анталье 31 июля, пишет РИА Новости.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», – заявил Эрдоган.

Украинские Ан-32П гасят пожары в Турции.

Полиция Турции задержала подозреваемых в поджогах лесов в городе Манавгат. Правоохранительные органы заявили, что один из предполагаемых виновников был замечен местными жителями во время разжигания огня.

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Тэги: Турция, пожар, поджог, лесные пожары
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