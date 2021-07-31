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10:00 01 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нужны переговоры с Газпромом по транзиту – Нафтогаз

Речь идет о переговорах с Россией касательно продолжения транзита через Украину после 2024 года.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко признал необходимость переговоров по транзиту газа с российским Газпромом. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам Витренко, речь идет о переговорах с Россией касательно продолжения транзита через Украину после 2024 года, однако на данный момент никаких контактов по этому вопросу нет.

«А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с Газпромом тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с Газпромом», – заявил он.

При этом Киев настаивает на том, чтобы «параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с Газпромом, шли переговоры с европейскими компаниями».

«Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только Газпром бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», – заключил глава Нафтогаза.

21 июля США и Германия достигли соглашения по Северному потоку-2. В ней предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции в отношении участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа по территории Украины, который должен закончиться в конце 2024 года.

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Тэги: Россия, США, Нафтогаз, транзит газа, СП-2
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