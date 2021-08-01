Британец избил свою дочку до смерти за то, что мешала ему играть

29-летний Джордан Ли отец четырехмесячной дочки в припадке ярости жестоко избил ее, которая та давала ему играть в Call of Duty.

Трагедия произошла в декабре этого года. Отец новорожденной должен был присматривать за малышкой, когда ее мама отправилась на работу. Однако вскоре девочка начала плакать, чем стала раздражать мужчину.

Позже соседи заявили, что слышали плач ребенка и звуки ударов, после чего дом опять погрузился в тишину.

Когда Джордан Ли предстал перед судом он заявил, что младенец упал с дивана, пока он играл на Xbox в шутер. Однако патологоанатом выяснил, что смерть была вызвана черепно-мозговой травмой после избиения.

Сообщается, что убийца сядет в тюрьму минимум на 16 лет.

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