В Украину поступило $6 млрд денежных переводов

В январе-июне 2021 года по неформальным каналам в страну было переведено 2337 млн долларов.

Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы за июнь 2021 года составил 1109 млн долларов. Это на 16,2% больше, чем годом ранее (954 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные Нацбанка в воскресенье, 1 августа.

Всего за январь-июнь 2021 года в Украину поступило 6205 млн долларов, что на 11,6% больше, чем годом ранее (5559 млн долларов).

Регулятор учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-июне 2021 года по неформальным каналам в страну было переведено 2337 млн долларов, что на 121 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (2216 млн долларов).

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