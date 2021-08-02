В США заявили о доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Республиканцы Комитета по международным делам предполагают, что вирус просочился из лаборатории в Ухане приблизительно около 12 сентября 2019 года.

Коронавирус SARS-CoV-2 «просочился» из лаборатории Уханьского института вирусологии. Соответствующий доклад предоставил главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей США Мак Маккол. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в докладе, ученые Уханьского института вирусологии при поддержке американских и китайских экспертов и правительственных средств работали над генетическими изменениями коронавирусов, которые могли привести к инфицированию людей.

Республиканцы Комитета по международным делам предполагают, что вирус просочился из лаборатории приблизительно около 12 сентября 2019 года.

Как пишет издание The Hill, Мак Маккол потребовал, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая. В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

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