В РФ максимальное число загрязнений воздуха почти за 20 лет

За полгода по стране был зарегистрирован 181 инцидент высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха.

В России зафиксировано максимальное число случаев загрязнения воздуха за последние 17 лет – 181 инцидент. Об єтом в понедельник, 2 августа, пишет ТАСС со ссылкой на данные сети FinExpertiza.

«За первые шесть месяцев 2021 года количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза. Всего по стране был зарегистрирован 181 инцидент, что является абсолютным максимумом для первого полугодия как минимум за последние 17 лет», – говорится в сообщении.

Основная часть опасных загрязнений была сконцентрирована в Красноярском крае, Оренбургской области, Архангельской области, Бурятии, Самарской области и Хакасии. Далее с большим отрывом следуют Оренбургская область, Архангельская область, Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Самарская область, Тыва.

Под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении.

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