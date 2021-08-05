Известно когда украинцам ждать вспышку COVID-19

Уже двадцать украинских областей демонстрируют «тревожный» тренд роста уровня ковид-госпитализаций.

В Украине в ближайшие две недели следует ожидать вспышку заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили специалисты Киевской школы экономики.

Эксперты отмечают, что на предстоящий рост заболевания указывает возросшее число госпитализаций с диагнозом коронавирус.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченка, в зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране.

Регионами «временной безопасности» является Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области, которые «неделю за неделей показывают колебания в сторону убывания на плато».

«Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течении ближайших двух недель», – заявил Ганиченко.

Аналитик КШЭ отмечает, что в среднем количество умерших от коронавируса за сутки составляет 15 человек, в то же время, растет занятость реанимационных больничных мест и мест «с кислородом».

Тэги: госпитализация, вакцинация, covid-19