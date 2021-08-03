Минцифры анонсировали легализацию расчетов криптовалютой

В законопроекте четко прописано, что криптовалюта не является средством платежа, однако допустимы операции эквайринга.

В парламенте ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил в интервью minfin.com.ua.

По его словам, владельцы криптовалют получат ряд преимуществ.

«Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах», – подчеркнул Борняков.

Отмечается, что в законопроекте четко прописано, что криптовалюта не является средством платежа, однако допустимы операции эквайринга.

«Сегодня законодательство в Украине так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки. При оплате происходит мгновенная конвертация валют. Законопроект О виртуальных активах предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких переходов. Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника», – рассказал чиновник.

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