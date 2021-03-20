Захватчик Кабмина арестован на 60 дней

Защита просила отдать Прохнича на поруки ветеранам, но суд постановил отправить под стражу без права выхода под залог.

Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней Владимира Прохнича, который накануне угрожал взорвать гранату в здании Кабмина.

Напомним, накануне в здание Кабмина ворвался мужчина и угрожал устроить взрыв. Он вырвал чеку из гранаты и заявил, что живым из здания не выйдет.

Правоохранители уговорили его сдаться.

Прохничу сообщено о подозрении по статьям о захвате государственных зданий (по ст. 341), незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146) и незаконном обращеним с оружием (ч. 1 ст. 263).

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