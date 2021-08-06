Между Киевом и Черкассами запустят скоростные электропоезда

Сейчас на преодоление расстояния между столицей и Черкассами на поезде уходит четыре часа. В будущем будет в два раза меньше.

В Черкассах приступили к электрификации участка Черкассы – станция имени Тараса Шевченко. Благодаря модернизации планируется уже в 2021 году запустить скоростные электропоезда из Черкасс в Киев со временем в пути 2 ч 30 мин. Об этом сообщается на сайте Черкасской ОГА.

Сейчас на преодоление расстояния между двумя городами на поезде уходит четыре часа.

Стоимость проекта составит 491,6 млн гривен.

Скоростные поезда будут отправляться в Черкассы также от Городища, Корсунь-Шевченковского, Смелы, Каменки. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, вскоре электрификацию планируют продлить на 90 км к станции Гребинка в Полтавской области.

«Это позволит Черкассам стать транзитным хабом», – сказал Шмыгаль.

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