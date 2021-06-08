CNN уволил трех сотрудников, не сделавших прививку от COVID-19

Американский телеканал CNN уволил трех сотрудников, которые пришли в офис, не сделав прививку, несмотря на обязательную вакцинацию от COVID-19.

«Все из отдела новостей, спорта и студий, кто приходит сейчас и будет приходить позже, должны быть привиты. Мы уже несколько месяцев четко об этом говорим, поэтому не должно быть никакой путаницы», – говорится в записке президента CNN Джеффа Цукера.

Кроме того, наличие вакцинации может стать обязательным для новых сотрудников телеканала.

CNN также решил отложить возвращение работников в офисы, которое было запланировано на 7 сентября, на середину октября, а в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте ввели обязательное ношение масок.

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