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Главная » Мир » Общество
03:06 07 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

CNN уволил трех сотрудников, не сделавших прививку от COVID-19

Американский телеканал CNN уволил трех сотрудников, которые пришли в офис, не сделав прививку, несмотря на обязательную вакцинацию от COVID-19.

«Все из отдела новостей, спорта и студий, кто приходит сейчас и  будет приходить позже, должны быть привиты. Мы уже несколько месяцев четко об этом говорим, поэтому не должно быть никакой путаницы», – говорится в записке президента CNN Джеффа Цукера.

Кроме того, наличие вакцинации может стать обязательным для новых сотрудников телеканала.

CNN также решил отложить возвращение работников в офисы, которое было запланировано на 7 сентября, на середину октября, а в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте ввели обязательное ношение масок.

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Тэги: СМИ, вакцинация, коронавирус
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