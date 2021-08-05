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11:30 07 Августа 2021 0 Комментарии
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Ухудшение погодных условий ожидается по меньшей мере в 12 областях – в центре, на юге и востоке страны.
В Украине на субботу, 7 августа, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий в 12 областях, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
«Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.
Так, согласно данным метеорологов, погода ухудшится в областях:
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Полтавской
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской.
Также синоптики отметили, что в субботу в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Тэги: штормовое предупреждение, погодные условия, Укргидрометцентр
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