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Главная » Украина » Общество
11:30 07 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Ухудшение погодных условий ожидается по меньшей мере в 12 областях – в центре, на юге и востоке страны.

В Украине на субботу, 7 августа, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий в 12 областях, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

Так, согласно данным метеорологов, погода ухудшится в областях:

  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Полтавской
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской.

Также синоптики отметили, что в субботу в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Тэги: штормовое предупреждение, погодные условия, Укргидрометцентр
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