В Украине объявлено штормовое предупреждение

Ухудшение погодных условий ожидается по меньшей мере в 12 областях – в центре, на юге и востоке страны.

В Украине на субботу, 7 августа, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий в 12 областях, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

Так, согласно данным метеорологов, погода ухудшится в областях:

Днепропетровской,

Харьковской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Полтавской

Николаевской,

Одесской,

Херсонской.

Также синоптики отметили, что в субботу в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Тэги: штормовое предупреждение, погодные условия, Укргидрометцентр