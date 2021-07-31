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16:00 07 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине выросло число зараженных штаммом Дельта

Случаи заражения штаммом Дельта зафиксированы уже в пяти районах Виннитчины. Самому младшему пациенту 13 лет, самому старшему – 84.

В Украине все больше случаев заражения штаммом Дельта. Так, в Винницкой области подтверждено уже 25 случаев инфицирования COVID-штаммом Дельта. Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

«Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма Дельта. Из 30 образцов подтверждено 25″, – написал Борзов.

Он добавил, что случаи заражения штаммом Дельта зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.

Самому младшему пациенту, инфицировавшемуся штаммом Дельта, 13 лет, самому старшему – 84 года.

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Тэги: вакцинация, covid-19, штамм дельта
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