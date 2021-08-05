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08:00 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известно как получить COVID-сертификат

На данный момент украинский COVID-сертификат полностью соответствует требованиям ЕС, все вакцины в Украине признаны ВОЗ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача. Об этом он рассказал в эфире программы Завтрак с 1+1.

«Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививку два раза вакциной против COVID-19. У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации», – сказал Ляшко.

Ляшко уточнил, что это свидетельство не обязательно должно быть на желтой бумаге, как считают в некоторых медучреждениях.

«Не на желтом бланке. А распечатка с печатью врача и учреждения. Все. Это международный сертификат, который признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами», – пояснил Ляшко.

Он добавил, что электронный сертификат введен ЕС дополнительно. Украина получила техническое задание к этому электронному приложению и разработала свое. На данный момент украинский ковид-сертификат полностью соответствует требованиям ЕС.

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Тэги: ес, воз, вакцинация, covid-19, COVID-сертификат
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