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02:38 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одесской области выпал снег

Осадки в виде дождя, града и снега обрушились на трассу Одесса-Николаев. Снег, отмечают очевидцы, быстро растаял.

Сначала на дорогу обрушился ливень, потом пошел град, а за ним снег.

Непогода также повалила много деревьев.

На трассе движение осложнено.

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Тэги: снег, Одесская область
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