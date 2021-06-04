В Одесской области выпал снег

Осадки в виде дождя, града и снега обрушились на трассу Одесса-Николаев. Снег, отмечают очевидцы, быстро растаял.

Сначала на дорогу обрушился ливень, потом пошел град, а за ним снег.

Непогода также повалила много деревьев.

На трассе движение осложнено.

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