В США резко выросло распространение коронавируса

Наиболее сложная ситуация сложилась на юге США, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в стране.

За минувшую субботу в США выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом CCOVID-19. Это вызвано высокой степенью передачи Дельта-варианта вируса и низкими показателями вакцинации на юге страны, сообщило накануне Associated Press.

Чиновники из системы здравоохранения США предупредили, что рост числа случаев заболевания и летальных исходов продолжит расти, если темпы вакцинации не будут увеличены.

К настоящему моменту в стране полностью вакцинированы 50% американцев, более 70% взрослых получили, по крайней мере, одну из доз вакцины.

Как заявила на текущей неделе телеканалу CNN директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, при нынешней ситуации с вакцинацией «у нас может быть до нескольких сотен тысяч случаев заболевания в день, аналогично всплеску распространения инфекции в начале января».

В минувшую субботу в стране было выявлено 107 143 новых инфицированных. Пик роста числа заболевших в США пришелся на начало января – около 250 тысяч случаев в день.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, средний показатель смертности за минувшие семь дней в США вырос примерно с 270 смертей в день две недели назад до почти 500 в день по состоянию на пятницу.

Наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в США. По данным CDC, 41% новых госпитализаций с диагнозом COVID-19 в стране приходятся на штаты Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннеси и Кентукки.

Особенно сильно страдает Флорида. На его долю приходится более 20% новых случаев заболевания и госпитализаций во всей стране. В субботу в штат с населением 21,5 млн человек сообщил о 23 тыс. 903 новых случаях заболевания.

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