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Главная » Мир » Экономика
16:08 08 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Крупнейшая в мире нефтекомпания увеличила прибыль в четыре раза

Средний уровень добычи по итогам квартала в Saudi Aramco составил 11,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила $25,5 млрд против $6,6 млрд годом ранее. Об этом сообщается в отчетности компании в воскресенье, 8 августа.

В Saudi Aramco такой рост доходов объяснили улучшением мировой конъюнктуры, восстановлением роста спроса на нефть, ослаблением ограничительных мер благодаря массовой вакцинации от коронавируса. Дивиденды компании по итогам второго квартала составят $18,8 млрд.

За полугодие компания получила чистую прибыль в размере $47,2 млрд против $23,2 млрд годом ранее.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за второй квартал составил $22,6 млрд, увеличившись более чем в три раза год к году. Объем капитальных затрат компании после оптимизации составил $7,5 млрд, повысившись на 20% год к году.

Средний уровень добычи по итогам квартала в компании составил 11,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.

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Тэги: нефть, прибыль
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