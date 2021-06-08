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07:54 09 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД Украины рассказали, что обсудят Зеленский и Байден на встрече в Вашингтоне

Владимир Зеленский обсудит со своим американским коллегой Джо Байденом три блока вопросов: политический, экономический и блок безопасности.

Об этом в телеэфире рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в рамках политического блока главная задача — вывести стратегическое партнерство между Украиной и США, которое действует с 2008 года, на новый уровень.

Вторым блоком вопросов глава МИД назвал безопасность.

«Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметным», — заявил Кулеба.

Третий блок будет касаться вопроса экономики, в частности американских инвестиций в Украину. Министр добавил, что украинская сторона готовит к визиту «конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны».

«Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями», — отметил Кулеба.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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