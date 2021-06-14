Глава МИД Латвии предупредил о риске столкновения России и НАТО

Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times рассказал о рисках возникновения «инцидентов» с участием сил НАТО в странах Балтии и Польше.

Миграционный кризис на границе Литвы и Беларуси и предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2021″ повышают вероятность столкновения.

«У вас пограничный кризис, у вас проходят крупные военные учения у границ НАТО, вы увеличили присутствие пограничников и воинских формирований на нашей стороне, — литовской, эстонской, польской. Конечно, это увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — пояснил Ринкевич.

При этом он усомнился, что возможна «полномасштабная военная провокация».

По его словам, нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси, используют «как оружие». Он считает это «явным проявлением гибридной войны».

Он поддержал решение иракских властей приостановить полеты в Минск, как и тактику литовских пограничников по »оттеснению» мигрантов в сторону Беларуси. Ринкевич отметил, что это привело к значительному снижению числа пересекающих границу в последние дни.