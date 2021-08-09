Интересные факты о зеленом чае

Чай появился в Поднебесной и ароматные зеленые сорта не исключение. Китайцы называют зеленый чай «люй ча», с удовольствием пьют его каждый день и считают очень полезным.

Чай появился в Поднебесной и ароматные зеленые сорта не исключение. Китайцы называют зеленый чай «люй ча», с удовольствием пьют его каждый день и считают очень полезным.

В этой стране изготавливают сотни сортов с оригинальной формой чаинок. Их никогда не смешивают с искусственными ароматизаторами. Лишь изредка могут использовать сушеные бутоны жасмина, чайной розы или хризантемы.

Из истории зеленых сортов

Изначально зеленый чай купить можно было только в прессованном виде. Ему придавали форму лепешки или кирпича, как сегодня делают с пуэрами, затем досушивали в печи. Примерно в Х столетии технология изменилась и чай начал поступать в продажу в рассыпном виде. Но в Поднебесной его не фасуют в пакетики. Считается, что покупатель должен видеть качество и красоту чаинок.

Много веков тому назад чай варили в котелках на огне и затем пили отвар. Иногда его измельчали и не фильтровали для чаепития, примерно как сегодня заваривают матчу или готовят чай в некоторых регионах средней Азии. Но со временем сформировались классические правила чаепитий.

В Европу зеленый чай попал именно из Поднебесной. Первой с ним познакомилась Португалия, затем традицию переняли британцы. Так в зеленый чай начали добавлять сахар, чего китайцы никогда не делают.

Для англичан первые поставки чая были безумно дорогими и его решили пить маленькими порциями, как лекарство. Простые люди довольствовались кофе. Зато аристократы заказывали наборы из тончайшего фарфора и устраивали чаепития, чтобы продемонстрировать свой статус. Напиток могли удешевлять, добавляя в чай молоко.

Старинные рецепты изготовления зеленого чая, позаимствованные в Китае, до сих пор используют в Японии. Там зеленые чаи пропаривают и пьют с мякотью. Но много веков тому назад зеленый чай был очень крепким и напористым. Сегодня наоборот – любим его за благородный и нежный вкус.

Популярные сорта зеленого чая

Зеленые чаи из Поднебесной отличаются оригинальным внешним видом. В списке хитов:

Лун Цзин. Чай с крупными чаинками из провинции Чжецзян, который называют Колодец Дракона.

Тай Пин Хоу Куй. Рекордсмен по размеру чаинок – они огромные. Заваривать лучше в просторной посуде, чтобы не ломать листья и дать им раскрыться.

Би Ло Чунь. Сорт с тонким весенним ароматом и тугими чаинками, которые скручивают в аккуратные бусины.

Лю Ань Гуа Пянь. Чаинки напоминают миниатюрные тыквенные семечки.

Выбирая зеленый чай, оценивайте его качество по чаинкам. Они должны быть равномерного оттенка, с приятным ароматом, без мусора и пыли. Заваривать нежные сорта слабой ферментации можно настаиванием или короткими проливами.