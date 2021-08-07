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11:32 09 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые в истории Северный полюс накрыло дымом от лесных пожаров

Из Якутии дым прошел около 3 тысяч километров и достиг Северного полюса, об этом объявили в американском космическом агентстве NASA.

NASA опубликовало снимок со спутника, на котором заметно, что темно-серая масса скрывает обзор на значительной части страны. Ведомство отмечает, что дым заметен уже из Монголии, Канады и Гренландии.

Тем временем в МЧС Хакасии этим утром объявили, что задымление дошло до республики. Из-за этих же проблем аэропорт Краснодара вынужден откладывать рейсы, а в Барнауле приняли четыре самолета, которые направлялись в сибирские города из Анапы и Москвы.

Помимо этого, с лесными пожарами сейчас борются в Турции и в Греции. В последней бедствие привело к тому, что власти были вынуждены эвакуировать 2000 человек с острова Эвбеи.

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Тэги: Северный полюс, лесные пожары
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