Легенду украинского кино обвинили в домогательствах

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в харассменте.

Народного артиста Украины, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в харассменте.

Сценарист Богдан Панкрухин утверждает, что Талашко уже более 20 лет ведет себя так в отношении не только студенток, но и абитуриенток.

«В подготовке материала мне написали две девушки, которые в свое время столкнулись с этим недочеловеком и были травмированы его действиями. Скажу сразу, героини этих историй нашли в себе силы вырваться в последний момент и не дать возможность Талашко перейти границу, но становится страшно от той мысли, таких историй сотни и кому повезло меньше. Нужно ли говорить, что психика человека может очень сильно пошатнуться после того, как летний педагог загоняет тебя в угол и пытается склонить к тому, что ты в здравом уме никогда бы не захотел и не подумал» , – написал Панкрухин.

Он также опубликовал несколько историй. Из них становится известно, что Талашко якобы приглашал девушек в гости под предлогом репетиций конкурсной программы, фотографировал в стиле ню и предлагал заняться сексом.

Напомним, Талашко сыграл роль Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики».

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