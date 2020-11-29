В российской больнице 9 человек погибли из-за прекращения подачи кислорода

В одной из больниц Владикавказа девять человек, которые были подключены к системе искусственной вентиляции легких, умерли.

Как сообщил и. о. главы Северной Осетии РФ Сергей Меняйло, «фактически произошел порыв трубы кислородной, которая находится под землей, была прекращена подача кислорода».

«Медицинский персонал начал подключать пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, к баллонам. Сейчас начали подвоз кислородных баллонов», – сказал Меняйло.

Вместе с тем, как утверждает временный глава российского региона, однозначно назвать причину гибели пациентов пока нельзя. Разгерметизация якобы была оперативно обнаружена и устранена в течение 30-40 минут. За это время пациентов перевели на кислородные баллоны и резервные источники кислорода.

«Погибли девять человек, состояние которых оценивалось как тяжелое, у них было 90% поражения легких», – сказал Меняйло.

Тэги: больница, пациенты