В Одесской области в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили 60 кг кокаина

Правоохранители задержали трех человек по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах.

По данным следствия, трое членов международной преступной группировки – граждане Албании, Румынии и Украины, организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал одного из портовых операторов.

Сообщается, что 50 брикетов с кокаином весом более 60 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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