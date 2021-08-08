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06:18 10 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одесской области в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили 60 кг кокаина

Правоохранители задержали трех человек по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах.

По данным следствия, трое членов международной преступной группировки – граждане Албании, Румынии и Украины, организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал одного из портовых операторов.

Сообщается, что 50 брикетов с кокаином весом более 60 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Тэги: кокаин, Одесская область, бананы
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