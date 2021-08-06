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17:46 10 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Месси официально стал игроком французского ПСЖ

Об этом ПСЖ объявил в своем официальном аккаунте в Twitter, опубликовав видеоанонс трансфера аргентинца.

Месси перешел в парижский клуб на правах свободного агента.

Детали соглашения пока неизвестны, но, по информации французских СМИ, Месси договорился с парижским грандом о двухлетнем контракте с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Лионель уже прибыл в Париж, чтобы поставить свою подпись под контрактом.

Зарплата аргентинца во французском клубе составит около 35 млн евро в год с учетом бонусов.

Ранее Месси покинул «Барселону», поскольку правила Ла Лиги не позволили сторонам зарегистрировать новый контракт.

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Тэги: футбол, Лионель Месси
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