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17:46 10 Августа 2021 0 Комментарии
Месси официально стал игроком французского ПСЖ
Об этом ПСЖ объявил в своем официальном аккаунте в Twitter, опубликовав видеоанонс трансфера аргентинца.
Месси перешел в парижский клуб на правах свободного агента.
Детали соглашения пока неизвестны, но, по информации французских СМИ, Месси договорился с парижским грандом о двухлетнем контракте с возможностью продления соглашения еще на один сезон.
Лионель уже прибыл в Париж, чтобы поставить свою подпись под контрактом.
Зарплата аргентинца во французском клубе составит около 35 млн евро в год с учетом бонусов.
Ранее Месси покинул «Барселону», поскольку правила Ла Лиги не позволили сторонам зарегистрировать новый контракт.
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Тэги: футбол, Лионель Месси
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