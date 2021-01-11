Оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые привезли в Украину

Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа», представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования», – написала Совгиря.

Конституция Пилипа Орлика будет экспонироваться с 16 августа по 14 ноября в Софийском соборе. Посмотреть на нее смогут все желающие.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к Швеции с просьбой предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Филиппа Орлика для ее экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

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