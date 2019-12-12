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04:27 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинскую школьницу признали гением в США

Виктория Панченко получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев и грант на обучение в университете Нью-Йорка.

Ученица 10 класса Новокаховской школы №1 Виктория Панченко еще в июне этого года получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев и грант 15 тысяч долларов на обучение в Государственном университете Нью-Йорка.

Девушку наградили за проект очистки рек с помощью камыша, который способен выделять из воды загрязняющие вещества.

Для этого Виктория предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Такое биоплато поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.

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Тэги: школьница, гении
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