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04:27 11 Августа 2021 0 Комментарии
Украинскую школьницу признали гением в США
Виктория Панченко получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев и грант на обучение в университете Нью-Йорка.
Ученица 10 класса Новокаховской школы №1 Виктория Панченко еще в июне этого года получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев и грант 15 тысяч долларов на обучение в Государственном университете Нью-Йорка.
Девушку наградили за проект очистки рек с помощью камыша, который способен выделять из воды загрязняющие вещества.
Для этого Виктория предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Такое биоплато поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.
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Тэги: школьница, гении
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