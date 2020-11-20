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18:00 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Туркменистане требуют клятву на Коране об отказе от VPN

Власти ограничили работу соцсетей и многих других сайтов. Для обхода запрета пользователи использовали VPN.

В Туркменистане ввели новые требования к гражданам, которые хотят дома подключить интернет. В частности, каждый новый пользователь должен присягнуть на Коране, что не будет использовать VPN, сообщает Радио Азатлык.

Так, местная жительница по имени Айнур ждет своей очереди на подключение сети уже полтора года. По ее словам, когда подошло время подключения, от нее потребовали дать клятву на Коране о том, что она не будет пользоваться сервисами VPN.

«А без VPN в интернете никакие сайты не открываются», – поделилась женщина.

Власти ранее ограничили работу социальных сетей и многих других сайтов для граждан. Пользователи для обхода запрета использовали VPN.

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Тэги: интернет, туркменистан, vpn
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