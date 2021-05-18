НБУ признал еще два банка неплатежеспособными

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных банк «Земельный капитал» и ОАО «Расчетный центр».

«Правление НБУ приняло решение отнести АО «КБ «Земельный Капитал» в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств», – говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме – это около 70% вкладчиков банка.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.

Нацбанк также сообщает, что отозвал банковскую лицензию у ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках» (далее – ОАО «Расчетный центр»).

«3 февраля 2021 года акционеры ОАО «Расчетный центр» приняли решение о прекращении этим банком осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 года ОАО «Расчетный центр» завершил осуществление банковской деятельности», – отметили в НБУ.

ОАО «Расчетный центр» – восьмой банк, который прекратил деятельность по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

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