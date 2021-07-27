Во Львове медики провели первую в Украине операцию по реконструкции лица

Пациентом был 20-летний парень, которому вернули в правильное положение челюсти и восстановили деформированные суставы.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львов впервые на территории Украины была проведена сложная 12-часовая совмещенная ортогнатическо-артропластичная операция по реконструкции лица.

Пациентом стал 20-летний парень, который в возрасте пяти лет попал в ДТП. У него диагностировали нейротравму и переломы нижних конечностей. Однако тогда медики не заметили перелома нижней челюсти. Уже через несколько лет парень не мог широко открыть рот, ему было трудно жевать, он плохо спал.

Пациенту вернули в правильное положение челюсти и восстановили деформированные суставы.

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