В Украине объявлено штормовое предупреждение

Непогода будет бушевать в шести областях. Ожидаются грозы и шквальный ветер порывами до 20 метров в секунду.

В Украине в четверг, 12 августа, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

«12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). 12-14 августа в восточных, Киевской, Сумской областях, 14 августа и в Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», – говорится в сообщении.

Согласно представленной синоптиками погодной карте, непогода затронет Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

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