У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные реакции

В ЕС изучают случаи аллергических реакций на препараты, а также проблем с почками после вакцинации.

В Евросоюзе проверяют возможные новые побочные эффекты мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters в четверг, 12 августа.

В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:

многоформную эритему – форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит – воспаление почек,

нефротический синдром – поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

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