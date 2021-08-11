Главная » Мир » Политика
19:00 12 Августа 2021 0 Комментарии
У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные реакции
В ЕС изучают случаи аллергических реакций на препараты, а также проблем с почками после вакцинации.
В Евросоюзе проверяют возможные новые побочные эффекты мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters в четверг, 12 августа.
В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:
- многоформную эритему – форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит – воспаление почек,
- нефротический синдром – поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.
В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.
Источник:
Тэги: ес, Pfizer, вакцинация, covid-19, побочная реакция, Moderna
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Киеве женщина умерла после прививки Moderna
11.08.2021 09:00
ТОРPfizer выпустит на рынок «вакцину-усилитель»
09.08.2021 11:00
ТОРЕС одобрила вакцину Moderna для подростков
24.07.2021 14:00